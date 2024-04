La Soluzione ♚ I residui di alberi abbattuti

La soluzione di 8 lettere per la definizione: I residui di alberi abbattuti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRONCONI

Curiosità su I residui di alberi abbattuti: Secondo le stime sono stati abbattuti 14 milioni di alberi (dato mai registrato in epoca recente in italia) su una superficie di 41 000 ettari. in lombardia... Alessandro Tronconi – psichiatra e politico italiano Carolina Tronconi – ginnasta italiana Cesare Tronconi – scrittore e giornalista italiano

Altre Definizioni con tronconi; residui; alberi; abbattuti;