Alberi per bachicoltori

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Alberi per bachicoltori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GELSI

Curiosità su Alberi per bachicoltori: Fino agli inizi del 1900 i contadini si trasformavano in bachicoltori nel periodo primaverile, per riuscire a integrare le loro magre entrate economiche... Morus L. è un genere di piante della famiglia delle Moracee, originario dell'Asia, ma anche diffuso, allo stato naturale, in Africa e in Nord America. Comprende alberi o arbusti da frutto di taglia media, comunemente chiamati gelsi.

