Abbattuti indeboliti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Abbattuti indeboliti' è 'Accasciati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCASCIATI

Perché la soluzione è Accasciati? Gli accasciati sono individui che si trovano in uno stato di grande debolezza o spossatezza, spesso a causa di malattie o affaticamento fisico. La loro condizione suggerisce una perdita di forza e vitalità, rendendoli incapaci di mantenere una postura eretta o di svolgere normali attività quotidiane. Questa situazione di abbattimento si manifesta attraverso un abbassamento del tono muscolare e un senso di svuotamento energetico. La loro presenza evidenzia chiaramente la perdita di vigore e resistenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbattuti indeboliti". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Abbattuti indeboliti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Accasciati

Quando la definizione "Abbattuti indeboliti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbattuti indeboliti" conferma che la soluzione 'Accasciati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Accasciati

A Ancona C Como C Como A Ancona S Savona C Como I Imola A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbattuti indeboliti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Accasciati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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