La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il peso da abbassare con la dieta' è 'Corporeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORPOREO

Curiosità e Significato di Corporeo

Hai risolto il cruciverba con Corporeo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Corporeo.

Perché la soluzione è Corporeo? Corpooreo indica tutto ciò che riguarda il corpo, dalla sua forma alla salute, concentrandosi su come mantenerlo in equilibrio e benessere. È un termine che suggerisce attenzione al proprio aspetto fisico e alle scelte di stile di vita per migliorare la propria condizione generale. In sostanza, rappresenta l'insieme delle pratiche e delle attenzioni per un corpo sano e armonioso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativo alla materia e legato al fisicoRelativo al fisico umanoQuello di peso soddisfa chi è a dietaQuelli di peso soddisfano chi è a dietaLa dieta ipo per chi vuol perdere peso

Come si scrive la soluzione Corporeo

Hai trovato la definizione "Il peso da abbassare con la dieta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

R Roma

P Padova

O Otranto

R Roma

E Empoli

O Otranto

