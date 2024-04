La Soluzione ♚ Che abbassa la temperatura La definizione e la soluzione di 12 lettere: Che abbassa la temperatura. REFRIGERANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Che abbassa la temperatura: Un fluido refrigerante (o semplicemente refrigerante) è il fluido operativo di un ciclo frigorifero. Ha il compito di spostare calore secondo la trasmissione del calore da una sorgente calda ad una sorgente fredda e tale trasferimento può avvenire mediante scambio di calore latente (evaporazione, condensazione) e/o mediante scambio di calore sensibile (riscaldamento, raffreddamento). È opportuno che il refrigerante possieda: elevata densità, sia alla fase aeriforme sia liquido; elevata entalpia di vaporizzazione; elevata capacità termica; elevata stabilità nelle condizioni di utilizzo. Aggettivo Significato e Curiosità su: Un fluido refrigerante (o semplicemente refrigerante) è il fluido operativo di un ciclo frigorifero. Ha il compito di spostare calore secondo la trasmissione del calore da una sorgente calda ad una sorgente fredda e tale trasferimento può avvenire mediante scambio di calore latente (evaporazione, condensazione) e/o mediante scambio di calore sensibile (riscaldamento, raffreddamento). È opportuno che il refrigerante possieda: elevata densità, sia alla fase aeriforme sia liquido; elevata entalpia di vaporizzazione; elevata capacità termica; elevata stabilità nelle condizioni di utilizzo. refrigerante che offre refrigerio Sostantivo refrigerante m sing (pl.: refrigeranti) (chimica) sostanza che mantiene oggetti specifici a temperature molto basse Voce verbale refrigerante participio presente di refrigerare Sillabazione re | fri | ge | ràn | te Pronuncia IPA: /refride'rante/ Etimologia / Derivazione vedi refrigerare Sinonimi rinfrescante, raffreddante Contrari riscaldante Altre Definizioni con refrigerante; abbassa; temperatura; In auto chi guida abbassa quella parasole; Chi guida abbassa quella parasole; S alza e s abbassa con la voce; Caratterizza i corpi con temperatura costante; Un rivelatore di temperatura a infrarossi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Che abbassa la temperatura

REFRIGERANTE

