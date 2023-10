Si dice lo sia chi è inerte a ogni stimolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice lo sia chi è inerte a ogni stimolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : AMEBA

Veicolo spaziale in difficoltà e si dice (il dialogo originale parla esplicitamente di rapporti di intelligence) sia colpita da una grave epidemia. floyd... Veicolo spaziale in difficoltà(il dialogo originale parla esplicitamente di rapporti di intelligence)colpita da una grave epidemia. floyd... Ameba (Amoeba, dal greco antico µß, "cambio, trasformazione") è il nome comune di un genere di protisti, oggi generalmente raggruppati nel clade degli amebozoi. Nelle classificazioni precedenti viene considerato un genere di protozoi appartenenti alla classe dei rizopodi. La specie più nota è Amoeba proteus. Una caratteristica particolare di questi organismi unicellulari è di mutare continuamente forma a causa del loro citoplasma privo di scheletro. Queste estroflessioni della membrana permettono alla cellula di strisciare sul substrato. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

