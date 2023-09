Un protozoo delle acque dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un protozoo delle acque dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMEBA

Significato/Curiosita : Un protozoo delle acque dolci

Dell'evoluzione. i protozoi sono microrganismi che colonizzano habitat legati all'umidità, come i mari, le acque salmastre e dolci, i terreni umidi, oppure... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ameba (disambigua). ameba (amoeba, dal greco antico µß, "cambio, trasformazione") è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

