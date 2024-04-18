Fungo parassita della vite

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fungo parassita della vite' è 'Oidio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OIDIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fungo parassita della vite" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fungo parassita della vite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Oidio? L’oidio è un fungo parassita che colpisce la vite, compromettendo la salute e la produzione della pianta. Si manifesta con una patina biancastra o grigia sulla superficie delle foglie, dei germogli e dei grappoli, indebolendo le piante e favorendo la diffusione di malattie secondarie. La presenza di questo fungo può ridurre notevolmente la qualità del vino e la quantità di uva raccolta. La lotta preventiva e tempestiva è fondamentale per contenere il problema e preservare la vitalità della vite.

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Fungo parassita della vite nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oidio

La definizione "Fungo parassita della vite" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fungo parassita della vite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Oidio:

O Otranto I Imola D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fungo parassita della vite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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