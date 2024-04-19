Dà l idea dell abbondanza

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dà l idea dell abbondanza' è 'Tanto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANTO

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Perché la soluzione è Tanto? La parola TANTO esprime un concetto di grande quantità o intensità. Si utilizza per indicare una presenza numerosa o un livello elevato di qualcosa, trasmettendo un senso di abbondanza. Quando si parla di TANTO, si sottolinea come qualcosa sia molto più di quanto ci si aspetti, creando un'impressione di ricchezza o di un valore superiore. La sua presenza nelle frasi accentua la dimensione quantitativa o emotiva, rendendo evidente la vastità o l'intensità di ciò che si descrive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà l idea dell abbondanza". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Dà l idea dell abbondanza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tanto

Per risolvere la definizione "Dà l idea dell abbondanza", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà l idea dell abbondanza" conferma che la soluzione 'Tanto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tanto

T Torino A Ancona N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà l idea dell abbondanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tanto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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