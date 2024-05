La Soluzione ♚ Dà un idea dell individuo La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TEST . Ecco la soluzione verificata per la definizione Dà un idea dell individuo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Da un idea dell individuo: Fatta per la prima volta da cicerone, del termine greco tµ: (composto di - privativo e tema di tµ, «tagliare»). individuo, quindi, vuol dire indivisibile... Per test (termine inglese, raramente adattato in teste, pl. testi) si intende, in senso lato, una prova, ovvero una sperimentazione empirica che mira ad ottenere determinati risultati o dimostrazioni.

