Film di Scola con Manfredi Gassman e la Sandrelli nei cruciverba: la soluzione è C Eravamo Tanto Amati

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Film di Scola con Manfredi Gassman e la Sandrelli' è 'C Eravamo Tanto Amati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

C ERAVAMO TANTO AMATI

Vuoi sapere di più su C Eravamo Tanto Amati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 18 lettere nella pagina dedicata: C Eravamo Tanto Amati.

Perché la soluzione è C Eravamo Tanto Amati? C'eravamo tanto amati è un'espressione che richiama l'idea di un legame forte e affettuoso tra persone, spesso amici o amanti, che nel tempo può sfumare o cambiare. È il titolo di un celebre film di Scola, simbolo di ricordi condivisi e nostalgia per un passato che ha lasciato tracce indelebili nella memoria. Un modo poetico per parlare di amicizia e di emozioni durature.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Con sporchi e cattivi in un film di Ettore ScolaÈ particolare in un film di Scola con MastroianniFilm di Rossellini con Vittorio Gassman

Hai trovato la definizione "Film di Scola con Manfredi Gassman e la Sandrelli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

V Venezia

A Ancona

M Milano

O Otranto

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

A Ancona

M Milano

A Ancona

T Torino

I Imola

B A B I B G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GABIBBO" GABIBBO

