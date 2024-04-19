Un esperta in punti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un esperta in punti' è 'Sartina'.

SOLUZIONE: SARTINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un esperta in punti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un esperta in punti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sartina? Una persona specializzata nel cucito e nell'arte sartoriale, capace di creare e modificare capi di abbigliamento con abilità e precisione. La sartina conosce bene tessuti, tecniche di taglio e cucitura, garantendo un risultato di alta qualità. È un'artigiana del settore moda, spesso aiutando a personalizzare e perfezionare vestiti secondo le esigenze del cliente. La sua esperienza la rende fondamentale nel mondo della sartoria e del design.



Quando la definizione "Un esperta in punti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un esperta in punti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sartina:

S Savona A Ancona R Roma T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un esperta in punti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

