Organizzazione criminale esperta in estorsioni: Violenta organizzazione criminale che abbia mai operato a roma. nata nella seconda metà degli anni settanta, fu la prima organizzazione criminale romana... Curiosità su: Violenta organizzazione criminale che abbia mai operato a roma. nata nella seconda metà degli anni settanta, fu la prima organizzazione criminale romana... Racket è un termine della lingua inglese che indica attività criminali finalizzate a controllare determinati settori delle attività economiche e commerciali. Italiano Sostantivo racket ( approfondimento) m inv (forestierismo) (diritto) controllo illecito di un'attività economica, svolto con estorsioni di denaro, intimidazioni e punizioni fisiche a chi si oppone Sillabazione rà | cket Pronuncia IPA: /'raket/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Sinonimi estorsione, ricatto, taglieggiamento

organizzazione criminale

(per estensione) malavita, mafia , camorra

