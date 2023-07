Ragazza che lavora cucendo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ragazza che lavora cucendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SARTINA

Significato/Curiosita : Ragazza che lavora cucendo

Marito. teresa e carolina sono abilissime sarte e ricamatrici e vivono cucendo corredi da sposa e biancheria di lusso per la benestante borghesia fiorentina... Vanni sartini (firenze, 14 novembre 1976) è un allenatore di calcio italiano, tecnico del vancouver whitecaps. dopo una carriera da portiere tra le serie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

