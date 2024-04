La Soluzione ♚ Abbellite da disegni o decorazioni

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Abbellite da disegni o decorazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LAVORATE

Curiosità su Abbellite da disegni o decorazioni: Il xviii e il xix secolo: in particolare, quelle abbellite nel xviii secolo presentano una decorazione in rococò, mentre quelle del xix secolo in stile... Si considera carne lavorata qualsiasi carne che sia stata modificata per migliorarne il gusto o per prolungarne la durata. Tra i metodi di lavorazione della carne vi sono la salatura, la stagionatura, la fermentazione e l'affumicatura. La carne lavorata è solitamente composta da carne di maiale o manzo, o anche pollame, e può contenere anche frattaglie o sottoprodotti della carne come il sangue. Prodotti a base di carne lavorata includono bacon, prosciutto, salsicce, salumi, corned beef, jerky, hot dog, affettati, carne in scatola e sughi di carne. Rientrano nelle carni lavorate tutte le carni fresche che subiscono modifiche a eccezione di ...

