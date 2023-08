Decorazioni per divise - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decorazioni per divise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALAMARI

Significato/Curiosita : Decorazioni per divise

Precedenza delle decorazioni italiane è un importante aspetto della faleristica militare. esso stabilisce in quale ordine vadano portati sulla divisa i nastrini... Per questa ragione il termine alamaro viene spesso utilizzato anche per indicare i bottoni di forma allungata. gli alamari argento su fondo rosso sono uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

