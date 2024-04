La Soluzione ♚ Abbellite con fronzoli

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Abbellite con fronzoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ADORNE ORNATE - Altra risposta : ADORNE - ORNATE

Curiosità su Abbellite con fronzoli: Erano sontuosi ed estremamente ampi, ricchi di passamaneria, nastri e fronzoli, mentre quelli quotidiani erano più ridotti nelle dimensioni, ma non meno... I sarcofagi delle donne Seianti sono una coppia di sarcofagi etruschi chiusini, databili al 150-130 a.C. circa. In terracotta policromata, sono conservati al British Museum di Londra (quello di Hanunia Seianti, h. 117 cm) e al Museo archeologico nazionale di Firenze (quello di Larthia Seianti).

