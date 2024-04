La Soluzione ♚ Abbellito con fronzoli agghindato

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbellito con fronzoli agghindato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORNATO

Curiosità su Abbellito con fronzoli agghindato: franzoni agghindato" L'ornato è una forma di decorazione, pittorica o scultorea, applicata ad ambienti o a oggetti quali mobili, vasellame o suppellettili. In architettura l'ornato si distingue dalle altre parti dell'edificio per il fatto di avere funzione puramente decorativa e non, ad esempio, tecnologica o strutturale.

