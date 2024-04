La Soluzione ♚ Abbelliti con fronzoli

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbelliti con fronzoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ADORNI - ORNATI - ADORNATI

Curiosità su Abbelliti con fronzoli: Il 1416; la nascita dello stiacciato donatelliano e della pittura senza fronzoli di masaccio nella cappella brancacci; la nascita della pittura di luce... Vittorio Adorni (San Lazzaro Parmense, 14 novembre 1937 – Parma, 24 dicembre 2022) è stato un ciclista su strada, dirigente sportivo e conduttore televisivo italiano. Professionista dal 1961 al 1970, vinse il Giro d'Italia 1965 e il campionato del mondo 1968.

Altre Definizioni con adorni; abbelliti; fronzoli;