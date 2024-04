La Soluzione ♚ Disordine scompiglio La definizione e la soluzione di 9 lettere: Disordine scompiglio. SOQQUADRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Disordine scompiglio: Q maiuscola o q minuscola è la quindicesima lettera dell'alfabeto italiano e la diciassettesima dell'alfabeto latino. In italiano il suo nome esteso è cu (/ku/), ma viene talvolta scritto anche qu, mantenendo inalterata la pronuncia. /q/ rappresenta anche una consonante occlusiva uvulare sorda nell'alfabeto fonetico internazionale. Sostantivo Significato e Curiosità su: Q maiuscola o q minuscola è la quindicesima lettera dell'alfabeto italiano e la diciassettesima dell'alfabeto latino. In italiano il suo nome esteso è cu (/ku/), ma viene talvolta scritto anche qu, mantenendo inalterata la pronuncia. /q/ rappresenta anche una consonante occlusiva uvulare sorda nell'alfabeto fonetico internazionale. soqquadro m sing (pl.: soqquadri) gran disordine, scompiglio hai messo a soqquadro l'intera stanza

che soqquadro! (raro) aspetto di un luogo messo totalmente in disordine, sotto sopra Sillabazione soq | quà | dro Pronuncia IPA: /sok'kwadro/ Etimologia / Derivazione dalla locuzione sotto squadro, letteralmente indicante lo scompiglio che si provoca privando di un elemento di sostengo un angolo di un muro o simili. N.B.nella lingua italiana questa parola rappresenta l'unico caso in cui la consonante q non precede direttamente una u con valore semiconsonantico, ed è anche l'unico caso italiano di parola con doppia q. Sinonimi casino, confusione, caos, disordine, scompiglio, scombussolamento Contrari assestamento, assetto, ordine, sistemazione Altre Definizioni con soqquadro; disordine; scompiglio; L unica parola scritta con la doppia q; Causare un gran disordine: mettere a; Con i capelli in disordine; Il disordine preistorico; Rovinoso scompiglio; Cerca altre soluzioni cruciverba

