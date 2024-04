La Soluzione ♚ Abbellisce le torte

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Abbellisce le torte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GUARNIZIONE

Curiosità su Abbellisce le torte: torre" Una guarnizione è un elemento che viene interposto tra due superfici per evitare il passaggio di un fluido (ad esempio: liquido, gas, vapore, ecc.) o di una miscela fluida (ad esempio: schiume, emulsioni, slurry, fumi, aerosol, ecc.) tra di esse.

