La vecchietta che riempie le calze

Home / Soluzioni Cruciverba / La vecchietta che riempie le calze

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La vecchietta che riempie le calze' è 'Befana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BEFANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La vecchietta che riempie le calze" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La vecchietta che riempie le calze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Befana? La figura che si presenta durante le festività natalizie, portando doni ai bambini buoni, è conosciuta con un nome che richiama la tradizione popolare e il folclore italiano. Questa figura, spesso rappresentata con un cappello a punta e una scopa, attraversa i cieli durante la notte dell’Epifania, lasciando dolci e piccoli regali nelle calze appese al camino o alle finestre. La sua presenza è simbolo di magia e di speranza per i più piccoli.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La vecchietta che riempie le calze nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Befana

In presenza della definizione "La vecchietta che riempie le calze", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La vecchietta che riempie le calze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Befana:

B Bologna E Empoli F Firenze A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La vecchietta che riempie le calze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lascia i doni nelle calzePassa il 6 gennaioLa vecchietta che mette i doni nelle calzeReggono le calzeSi riempie di tifosi newyorkesi di baseballIl Rossi che riempie gli stadiLa riempie il ghiottone