La Soluzione ♚ Una fiabesca vecchietta La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una fiabesca vecchietta. BEFANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una fiabesca vecchietta: Nel folclore italiano, la Befana (corruzione lessicale di Epifania, dal greco pfea, epifáneia, attraverso bifanìa e befanìa) è un'anziana signora che consegna doni ai bambini in tutta Italia alla vigilia dell'Epifania (la notte del 5 gennaio) in modo simile a Babbo Natale o ai Re magi; è una figura legata alla stagione natalizia italiana. Nel folclore natalizio, la Befana visita tutti i bambini d'Italia alla vigilia della festa dell'Epifania per riempire le loro calze di dolciumi, caramelle, frutta secca e giocattoli se si sono comportati bene. Altrimenti, coloro che si sono comportati male trovano le calze riempite con del carbone o ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Nel folclore italiano, la Befana (corruzione lessicale di Epifania, dal greco pfea, epifáneia, attraverso bifanìa e befanìa) è un'anziana signora che consegna doni ai bambini in tutta Italia alla vigilia dell'Epifania (la notte del 5 gennaio) in modo simile a Babbo Natale o ai Re magi; è una figura legata alla stagione natalizia italiana. Nel folclore natalizio, la Befana visita tutti i bambini d'Italia alla vigilia della festa dell'Epifania per riempire le loro calze di dolciumi, caramelle, frutta secca e giocattoli se si sono comportati bene. Altrimenti, coloro che si sono comportati male trovano le calze riempite con del carbone o ... befana ( approfondimento) f sing (pl.: befane) (religione) festa dell'epifania; (per estensione) vecchia che porta i doni ai bambini la notte dell'Epifania (senso figurato) donna brutta Sillabazione be | fà | na Pronuncia IPA: /be'fana/ Etimologia / Derivazione dal latino Epiphaniam, derivato dal greco pea (epipháneia), apparizione dall'alto Sinonimi ( senso figurato ) (riferito a donna) strega, arpia, megera, carampana, vecchia

strega, arpia, megera, carampana, vecchia ( popolare ) Epifania

Epifania (dell’Epifania) regali, doni Contrari (senso figurato) angelo, fata Parole derivate befanata, befania Altre Definizioni con befana; fiabesca; vecchietta; Mette i doni nelle calze; Mette doni nelle calze; La fiabesca formula magica detta da Ali Babà; Fiabesca formula magica; La vecchietta dell Epifania; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una fiabesca vecchietta

BEFANA

B

E

F

A

N

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Una fiabesca vecchietta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.