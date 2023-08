Mette i doni nelle calze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette i doni nelle calze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BEFANA

Significato/Curiosità : Mette i doni nelle calze

La Befana è una figura tradizionale del folclore italiano, associata alla festività dell'Epifania, celebrata il 6 gennaio. Si dice che la Befana sia una vecchia strega buona che vola per il cielo nella notte dell'Epifania, portando doni ai bambini italiani. Secondo la leggenda, la Befana visita le case attraverso il camino e mette i doni all'interno delle calze dei bambini, lasciandoli appesi vicino al camino. I regali variano da dolci a giocattoli o piccoli regali. La tradizione della Befana è molto amata in Italia e rappresenta un momento di festa e gioia per i più piccoli.

Altre risposte alla domanda : Mette i doni nelle calze : mette; doni; nelle; calze; Lo emette il campanellino; Dispositivo che emette raggi particolari; Lo emette il cervo; Si fanno per mette re paura; Scommette re su un numero; Vi si può servire la macedoni a in tavola; Pseudoni mo con cui è noto Giovanni Battista Draghi; Una varietà di calcedoni o; Pseudoni mo degli autori de L ipnotista: Lars; Mette doni nelle calze; nelle poltrone semoventi; Indicazione dei prodotti agricoli coltivati nelle zone più vicine; nelle pellicole ce ne sono tre; Si sente nelle gambe intorpidite; I saldi nelle vetrine inglesi; Si calza senza calze ; Mette doni nelle calze ; Un bustino femminile con reggicalze fra; Una fibra per calze ; calze unite per la vita;

Cerca altre Definizioni