La Soluzione ♚ Fibra per calze La definizione e la soluzione di 5 lettere: Fibra per calze. NYLON - FILANCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fibra per calze: Il nylon (nàilon in italiano) è una famiglia particolare di poliammidi sintetiche. Con il termine di nylon si indicano in particolare le poliammidi alifatiche, ma talvolta lo stesso termine si usa (impropriamente) per indicare anche la classe delle poliaramidi (a cui appartengono il Kevlar e il Nomex), che sono invece delle poliammidi aromatiche. I nylon sono usati soprattutto come fibra tessile e per produrre piccoli manufatti.Il primo a sintetizzare le poliammidi fu Wallace Carothers. Ottenne la poliesametilenadipamide (o nylon 6,6) in un laboratorio della DuPont di Wilmington (Delaware, Stati Uniti) il 28 febbraio 1935. Sostantivo nylon ( approfondimento) m inv (forestierismo) (chimica) (tecnologia) poliammide sintetico a legami carboniosi semplici, usato come materiale tessile, edile ed artigianale (per estensione) prodotto ottenuto utilizzando l'omonimo prodotto chimico Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia (UK) IPA: /'na.ln/ , SAMPA: /"naI.lQn/

IPA: , SAMPA: (US) IPA: /'na.ln/ , SAMPA: /"naI.lA:n/ Etimologia / Derivazione dall'inglese nylon, nome di fantasia coniato dalla prima azienda produttrice Sinonimi (tessile) (abbigliamento) fibra sintetica Varianti nailon Altre Definizioni con nylon; fibra; calze; Fibra per collant; Una fibra per collant; Fibra tessile per sacchi; Fibra tessile sintetica; Calze alla vita; Calzature che si portano senza calze;

La risposta a Fibra per calze

NYLON

N

Y

L

O

N

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Fibra per calze' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.