La Soluzione ♚ Messi a riposo con onore

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Messi a riposo con onore. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EMERITI

Curiosità su Messi a riposo con onore: Di alterare la sua frequenza cardiaca a riposo; permettendogli di tornare in poco tempo a praticare il calcio. a seguito della morte del padre il 7 settembre... Vescovo emerito è il titolo previsto dal Codice di diritto canonico della Chiesa cattolica per quei vescovi che lasciano la guida di una diocesi, per raggiunti limiti di età, per motivi di salute o perché trasferiti ad altri incarichi non inerenti alla cura pastorale di una diocesi. Il titolo di "vescovo emerito" è sempre seguito dal nome della diocesi a cui il prelato ha rinunciato, e con la quale continua a mantenere «un vincolo di spirituale affetto». Fino al 1970 ai vescovi che rinunciavano alla guida della loro diocesi veniva assegnato il titolo di una sede estinta; fino all'entrata in vigore del Codice di diritto canonico del 1983 ...

