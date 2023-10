Un posto per l invitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un posto per l invitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CAPOTAVOLA

Significato/Curiosita : Un posto per l invitato

Secondi posti (messico 1970 e stati uniti 1994) e un terzo posto (italia 1990) al mondiale, un secondo posto nella coppa internazionale (1931-1932), due secondi... Tarroni, capotavola su rai 2, in cinetivu.com, 17 luglio 2010. url consultato il 24-09-2010. ^ scheda della trasmissione sul sito rai, su capotavola.rai.it...

capotavola capotàvola s. m. e f. comp. di capo e tavola (pl. m. i capitàvola, pl. f. le capotàvola). – Chi ha il posto d’onore in una tavola da pranzo; il posto stesso, nelle locuz. sedere, stare a capotavola. Definizione Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un posto per l invitato : posto; invitato; I tifosi che in genere prendono posto nelle curve dello stadio; Prefisso opposto a endo; Quando è perfetto tutto è al suo posto ; Chi è in d attesa aspetta il posto ; Ha un equipaggio composto da pilota e frenatore; posto per mummie; L aposto lo fratello di Pietro; Lo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo; Lo è l invitato ; Posto d onore per l invitato ; L invitato le ha uguali; Non ne fa l invitato dalla faccia di bronzo;

Cerca altre Definizioni