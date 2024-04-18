Lucertolone verde smeraldo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lucertolone verde smeraldo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lucertolone verde smeraldo' è 'Ramarro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAMARRO

Perché la soluzione è Ramarro? Il RAMARRO, conosciuto anche come lucertolone verde smeraldo, è un rettile di grandi dimensioni caratterizzato da una pelle di un intenso colore verde brillante, che lo rende particolarmente visibile nel suo habitat naturale. Questa specie è apprezzata per la sua capacità di adattarsi a diversi ambienti e per la sua agilità nei movimenti. Il suo aspetto imponente e il colore vivace sono elementi distintivi che lo rendono facilmente riconoscibile tra le altre lucertole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lucertolone verde smeraldo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lucertolone verde smeraldo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ramarro

La definizione "Lucertolone verde smeraldo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lucertolone verde smeraldo" conferma che la soluzione 'Ramarro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ramarro

R Roma A Ancona M Milano A Ancona R Roma R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lucertolone verde smeraldo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ramarro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sembra una grossa lucertola verdeUn lucertolone verdeLucertoloni verde smeraldoLucertolone verdeUn rettile verde smeraldoFu detto il Conte Verde