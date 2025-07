Sembra una grossa lucertola verde nei cruciverba: la soluzione è Ramarro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sembra una grossa lucertola verde' è 'Ramarro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAMARRO

Curiosità e Significato di Ramarro

Vuoi sapere di più su Ramarro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ramarro.

Perché la soluzione è Ramarro? Ramarro è il termine italiano che indica una lucertola verde brillante, spesso visibile nei contesti naturali mediterranei. Questo animale, molto apprezzato per il suo colore vivace, rappresenta simbolicamente la vitalità e il legame con l’ambiente. Conosciuto anche come lucertola verde, il ramarro è un esempio di come la natura possa sorprendere con le sue sfumature più intense e affascinanti.

Come si scrive la soluzione Ramarro

Non riesci a risolvere la definizione "Sembra una grossa lucertola verde"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A R A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TATRA" TATRA

