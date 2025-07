Lucertoloni verde smeraldo nei cruciverba: la soluzione è Ramarri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lucertoloni verde smeraldo' è 'Ramarri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAMARRI

Curiosità e Significato di Ramarri

La parola Ramarri è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ramarri.

Perché la soluzione è Ramarri? Ramarrì è un termine dialettale italiano che indica il gesto di muovere le mani in modo ampio, come per indicare qualcosa di grande o importante. Spesso viene usato per descrivere un movimento espressivo e energico, tipico delle persone che vogliono sottolineare un concetto o attirare l’attenzione. Insomma, è un modo colorito e vivace di comunicare attraverso il linguaggio del corpo.

Come si scrive la soluzione Ramarri

La definizione "Lucertoloni verde smeraldo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

