La capitale del Libano nei cruciverba: la soluzione è Beirut

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La capitale del Libano' è 'Beirut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BEIRUT

Curiosità e Significato di "Beirut"

Vuoi sapere di più su Beirut? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Beirut.

Perché la soluzione è Beirut? Beirut è la vibrante capitale del Libano, un crocevia di culture e tradizioni millenarie. Situata sulla costa del Mediterraneo, questa città affascina con il suo mix di storia antica, architettura moderna e vita notturna vivace. Un luogo che incarna il cuore pulsante del paese, simbolo di resilienza e rinascita. Conosciuta anche come la Parigi del Medio Oriente, Beirut rappresenta un patrimonio unico nel suo genere.

Città e porto del LibanoUna città libanese sul Mar MediterraneoCapitale del LibanoHa per capitale BamakoLa capitale di Zelensky

Come si scrive la soluzione Beirut

Stai cercando la risposta alla definizione "La capitale del Libano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

E Empoli

I Imola

R Roma

U Udine

T Torino

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.