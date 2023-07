Capitale libanese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale libanese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BEIRUT

Significato/Curiosita : Capitale libanese

Costituzione libanese, che fu promulgata il 23 maggio 1926, in base alla quale esso mutò il proprio nome in "consiglio parlamentare libanese" ed eleggendo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi beirut (disambigua). beirut (afi: /bei'rut/; in arabo: bayrut; in francese beyrouth;...