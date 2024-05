La Soluzione ♚ Confina con il Libano

: SIRIA - ISRAELE

Curiosità su Confina con il libano: Secondo la linea verde degli accordi di armistizio del 1949, israele confina con il libano a nord, le alture del golan e la siria a nord-est, la cisgiordania... La Siria (in arabo , Suriya), ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Medio Oriente affacciato al mar Mediterraneo. Confina a nord con la Turchia, a est con l'Iraq, a sud con la Giordania e a ovest con Israele e Libano. La capitale è Damasco. Morfologicamente eterogeneo, il territorio siriano è attraversato da fertili pianure, alti rilievi montuosi e deserti. La lingua ufficiale è quella araba. La popolazione è per la grande maggioranza costituita da arabi, mentre i curdi, i turcomanni, gli armeni, i circassi e gli assiri costituiscono ...

