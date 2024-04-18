Affettuosità amichevole

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Affettuosità amichevole' è 'Cordialità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORDIALITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affettuosità amichevole" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affettuosità amichevole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cordialità? La cordialità si manifesta attraverso gesti e parole che trasmettono calore e simpatia, creando un ambiente di rispetto e amicizia. È un atteggiamento che favorisce l’interazione positiva tra le persone, rendendo più piacevoli i momenti di scambio e comunicazione. La cordialità si esprime anche con sorrisi, saluti gentili e attenzione sincera, contribuendo a rafforzare legami e a promuovere un clima di armonia sociale.

In presenza della definizione "Affettuosità amichevole", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affettuosità amichevole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cordialità:

C Como O Otranto R Roma D Domodossola I Imola A Ancona L Livorno I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affettuosità amichevole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

