La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un amichevole pacca sulla spalla. MANATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il manat (in azero: manati, , ) è la valuta ufficiale dell'Azerbaigian. È suddiviso in 100 qepik (in azero: qpik, ). Il suo codice ISO 4217 è AZN. Il simbolo del manat, , ha una codifica Unicode dal 2013. (U+20BC); le abbreviazioni m, man. e . possono essere usate invece del simbolo. Il manat è esistito in altre due forme: tra il 1919 e il 1923 è stato la valuta della Repubblica Democratica di Azerbaigian e della Repubblica socialista sovietica azera; tra il 15 agosto 1992 e il 31 dicembre 2005 è stata la valuta dell'Azerbaigian ed aveva il codice ISO 4217 AZM.

manata f sing (pl.: manate)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ma | nà | ta

Pronuncia

IPA: /ma'nata/

Etimologia / Derivazione

deriva da mano

Sinonimi