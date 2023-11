La definizione e la soluzione di: Saluto amichevole tra chi ha confidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAO

Significato/Curiosita : Saluto amichevole tra chi ha confidenza

Dignità. nel corso del colloquio, don antonio si lascia andare a una confidenza raccontando quanto gli era accaduto quando faceva il capraio. si era addormentato... La parola ciao (AFI: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole e informale della lingua italiana. Essa è utilizzata sia nell'incontrarsi, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Saluto amichevole tra chi ha confidenza : saluto; amichevole; confidenza; Il tradizionale saluto degli arabi; Il saluto del meharista; Il saluto dei gladiatori a Caesar; Il saluto nell arena a Caesar; saluto dello sceicco; Un amichevole colpo sulla spalla; Per nulla amichevole ; Un brindisi amichevole ; Saluto amichevole ; Un amichevole colpetto; La confidenza fra veri amici; Le parole in confidenza ; Cosi si saluta in confidenza ; Non dare confidenza tenere le; Fin troppo disinvolti nel prendere confidenza ;

Cerca altre Definizioni