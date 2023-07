La dimostra chi tratta con simpatia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dimostra chi tratta con simpatia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CORDIALITÀ

Significato/Curiosita : La dimostra chi tratta con simpatia

Augello, con cui inizialmente non c'è simpatia. la nuova realtà lo riporta inoltre a stretto contatto con suo padre, produttore di vino, con cui ha da... La gentilezza (sinonimo di garbo, cordialità, cortesia o amabilità) è un comportamento rispettoso, riconoscente e benevolo, caratterizzato da atti di generosità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

