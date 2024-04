La Soluzione ♚ Teseo l abbandonò a Nasso

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Teseo l abbandonò a Nasso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARIANNA

Curiosità su Teseo l abbandono a nasso: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi teseo (disambigua). teseo (in greco antico: se, theseus; in latino thèseus) è un personaggio... Arianna (in greco antico: d, Ariádne) è un personaggio della mitologia greca, principessa di Creta e sposa e paredra del dio Dioniso. È tuttavia nota soprattutto per la sua relazione con l'eroe ateniese Teseo e per il suo ruolo nel mito del Minotauro.

