Abbandonò Arianna a Nasso

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Abbandonò Arianna a Nasso' è 'Teseo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESEO

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Perché la soluzione è Teseo? Teseo è un eroe della mitologia greca noto per aver affrontato molte sfide e aver ucciso il Minotauro nel labirinto di Creta. La sua storia è legata a un episodio in cui, dopo aver ucciso il mostro, lasciò Arianna sull'isola di Nasso, abbandonandola. Questo gesto segnò un momento cruciale della sua vita, evidenziando le sue scelte e il suo destino. La vicenda di Teseo si conclude con il suo ritorno in patria e il suo ruolo di protagonista nei miti ateniesi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbandonò Arianna a Nasso". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Abbandonò Arianna a Nasso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Teseo

La definizione "Abbandonò Arianna a Nasso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbandonò Arianna a Nasso" conferma che la soluzione 'Teseo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Teseo

T Torino E Empoli S Savona E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbandonò Arianna a Nasso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Teseo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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