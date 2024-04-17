Sostanze come l albumina

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostanze come l albumina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sostanze come l albumina' è 'Proteine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROTEINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sostanze come l albumina" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostanze come l albumina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Proteine? Le proteine sono molecole essenziali presenti in tutti gli organismi viventi, fondamentali per la struttura e il funzionamento delle cellule. Tra queste, si trovano sostanze come l'albumina, che svolgono ruoli cruciali nel trasporto e nella regolazione delle funzioni corporee. La loro presenza garantisce la crescita, il mantenimento e la riparazione dei tessuti, rendendole componenti indispensabili della vita.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sostanze come l albumina nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Proteine

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sostanze come l albumina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostanze come l albumina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Proteine:

P Padova R Roma O Otranto T Torino E Empoli I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostanze come l albumina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono formate da lunghe catene di amminoacidiComponenti essenziali degli alimentiSostanze nutritive della carne e dei legumiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiIntruglio di più sostanze liquideUna sostanza come l albumina e la cheratinaLe sostanze di famigliaSostanze grasse lubrificanti