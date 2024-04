La Soluzione ♚ Non mischiati a sostanze inquinanti La definizione e la soluzione di 4 lettere: Non mischiati a sostanze inquinanti. PURI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non mischiati a sostanze inquinanti: Cuori puri è un film del 2017 diretto da Roberto De Paolis, alla sua opera prima. Il film è stato selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2017. Significato e Curiosità su: Cuori puri è un film del 2017 diretto da Roberto De Paolis, alla sua opera prima. Il film è stato selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2017.

Aggettivo, forma flessa puri m pl plurale di puro Sillabazione pù | ri Etimologia / Derivazione vedi puro Sinonimi (privi di elementi estranei) schietti, genuini, autentici, interi, integrali

schietti, genuini, autentici, interi, integrali ( per estensione ) (di liquidi) puliti, chiari, limpidi, nitidi, tersi, sani, incontaminati, salubri

puliti, chiari, limpidi, nitidi, tersi, sani, incontaminati, salubri ( senso figurato ) (a livello morale) onesti, incorrotti, senza macchie, senza colpe, integri, virtuosi, corretti, retti, disinteressati, innocenti, vergini, casti, candidi, immacolati, pudici

onesti, incorrotti, senza macchie, senza colpe, integri, virtuosi, corretti, retti, disinteressati, innocenti, vergini, casti, candidi, immacolati, pudici teorici, astratti, speculativi

( senso figurato ) semplici, sobri, eleganti, armoniosi, fini

semplici, sobri, eleganti, armoniosi, fini sinceri Contrari (privi di elementi estranei) impuri, adulterati, sofisticati

impuri, adulterati, sofisticati ( per estensione ) (di liquidi) sporchi, contaminati

sporchi, contaminati ( senso figurato ) (a livello morale) disonesti, immorali, corrotti

disonesti, immorali, corrotti pratici, applicati

Tradizionale festa ebraica; Non contaminati; Vino rosso e frutta mischiati in Spagna spa; È propria delle sostanze che avvelenano; Le sostanze patrimoniali; Le particelle inquinanti dette anche PM10;

La risposta a Non mischiati a sostanze inquinanti

PURI

P

U

R

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Non mischiati a sostanze inquinanti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.