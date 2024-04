La definizione e la soluzione di 9 lettere: È propria delle sostanze che avvelenano. TOSSICITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: La tossicità dell'ossigeno sul corpo umano, i cui sintomi emergono in caso di iperossiemia, è stata studiata a lungo dalla medicina iperbarica per via delle sue implicazioni sulle terapie iperbariche e sulle immersioni subacquee, specie ad alta profondità o con miscele respiratorie arricchite in ossigeno come il nitrox.

detossificare (vai alla coniugazione)

(chimica) , (medicina) , (farmacologia) rimuovere la tossicità da una sostanza, composto etc.

Sillabazione

de | tos | si | fi | cà | re

Pronuncia

IPA: /detossifi'kare/

Etimologia / Derivazione

composto del prefisso de-, con funzione privativa, dell'aggettivo tossico e del suffisso verbale -ficare

Parole derivate

detossificazione

Termini correlati