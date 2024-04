La Soluzione ♚ In fondo all abbiccì La definizione e la soluzione di 4 lettere: In fondo all abbiccì. ZETA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. In fondo all abbicci: Catherine Zeta-Jones, nata Catherine Zeta Jones (IPA: /'zit 'donz/; Swansea, 25 settembre 1969), è un'attrice britannica. Attrice considerata sex symbol, ottiene il riconoscimento a Hollywood nel 1998 con il ruolo di Eléna Montero de la Vega nel film La maschera di Zorro. Nel 2001 ottiene una candidatura ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista in Traffic di Steven Soderbergh (2001), mentre la sua interpretazione di Velma Kelly nel musical Chicago del 2002 le valse tre premi come attrice non protagonista nel 2003: l'Oscar alla miglior attrice non protagonista,, il BAFTA e il SAG Award. Celebre interprete di teatro, ottiene ... Lettera Significato e Curiosità su: Catherine Zeta-Jones, nata Catherine Zeta Jones (IPA: /'zit 'donz/; Swansea, 25 settembre 1969), è un'attrice britannica. Attrice considerata sex symbol, ottiene il riconoscimento a Hollywood nel 1998 con il ruolo di Eléna Montero de la Vega nel film La maschera di Zorro. Nel 2001 ottiene una candidatura ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista in Traffic di Steven Soderbergh (2001), mentre la sua interpretazione di Velma Kelly nel musical Chicago del 2002 le valse tre premi come attrice non protagonista nel 2003: l'Oscar alla miglior attrice non protagonista,, il BAFTA e il SAG Award. Celebre interprete di teatro, ottiene ... zeta (Z, z) Nome della ventunesima & ultima lettera dell'alfabeto Italiano Sillabazione zè | ta Pronuncia IPA: [dzta] (nome lettera), [dz] (dentro le parole) Etimologia / Derivazione Nome della lettera Z-z derivata dal Latino classico (1° A.C), da cui conserva uso, pronuncia e posizione, Proverbi e modi di dire Dall'a alla zeta : dall'inizio alla fime Altre Definizioni con zeta; fondo; abbiccì; Ce nè una a colazione e una a pranzo; Tra Catherine e Jones; Un indice impiegato per valutare un fondo d investimento; In fondo agli enigmi; Veniva detto abbiccì; L abbiccì dell astrologo; Cerca altre soluzioni cruciverba

ZETA

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'In fondo all abbiccì' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.