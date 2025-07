L apparecchio telefonico senza fili nei cruciverba: la soluzione è Cordless

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L apparecchio telefonico senza fili' è 'Cordless'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORDLESS

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cordless? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Cordless.

Perché la soluzione è Cordless? Un cordless è un apparecchio telefonico senza fili che permette di comunicare liberamente senza essere vincolati a un cavo. Grazie alla tecnologia wireless, puoi spostarti liberamente mentre parli, rendendo le conversazioni più comode e pratiche in casa o in ufficio. È diventato un elemento indispensabile per una comunicazione moderna e flessibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I collegamenti senza filiLo è il telefono senza filiLo sono i collegamenti senza filiUn tasto sull apparecchio telefonicoConnessione senza fili

La definizione "L apparecchio telefonico senza fili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

