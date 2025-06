Quelle di gomma rendono il passo felpato nei cruciverba: la soluzione è Suole

Home / Soluzioni Cruciverba / Quelle di gomma rendono il passo felpato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelle di gomma rendono il passo felpato' è 'Suole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUOLE

Curiosità e Significato di Suole

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Suole, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Suole? Le suole sono la parte inferiore delle scarpe, realizzate in gomma o altri materiali, che proteggono e ammortizzano il passo. Grazie alla loro elasticità e grip, rendono ogni camminata più felpata e sicura. Sono fondamentali per il comfort e la stabilità durante la passeggiata, migliorando l’esperienza di chi indossa le scarpe. In sostanza, le suole sono il supporto invisibile che fa la differenza ad ogni passo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le consumano i pedoniSono di cuoio o di paraTutti le calpestanoRendono pesante il passoIntrecci di linee che rendono precise le inquadratureLe calzature di gomma dei pescatori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Suole

La definizione "Quelle di gomma rendono il passo felpato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

U Udine

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B N U C I R T O E D E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DE COUBERTIN" DE COUBERTIN

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.