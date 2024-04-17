I flussi energetici che promanano dalle stelle

Home / Soluzioni Cruciverba / I flussi energetici che promanano dalle stelle

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'I flussi energetici che promanano dalle stelle' è 'Radioemissioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADIOEMISSIONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I flussi energetici che promanano dalle stelle" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I flussi energetici che promanano dalle stelle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Radioemissioni? Le onde che si propagano dallo spazio e raggiungono la Terra sono generate da corpi celesti come le stelle, che emettono energia sotto forma di onde elettromagnetiche. Questi segnali possono essere captati dagli strumenti e analizzati per comprendere meglio l’universo, rivelando informazioni sulla composizione e le attività delle stelle. La capacità di ricevere tali segnali permette agli scienziati di studiare fenomeni lontani e di esplorare nuove frontiere spaziali. La radioestensione rappresenta quindi un mezzo fondamentale per l’astronomia moderna.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I flussi energetici che promanano dalle stelle nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Radioemissioni

Questa pagina è dedicata alla definizione "I flussi energetici che promanano dalle stelle" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I flussi energetici che promanano dalle stelle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Radioemissioni:

R Roma A Ancona D Domodossola I Imola O Otranto E Empoli M Milano I Imola S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I flussi energetici che promanano dalle stelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È di lusso a cinque stelleSorrenti: lanciò Figli delle stelleIl Sorrenti che cantava Figli delle stelleÈ tremolante quello delle stelleLo sciame di stelle cadenti