I flussi di chi si sposta in un altro Paese

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I flussi di chi si sposta in un altro Paese' è 'Migratori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIGRATORI

Perché la soluzione è Migratori? I migratori sono persone che si spostano da un paese all'altro per motivi diversi come lavoro, studio o ricongiungimento familiare. Il loro movimento rappresenta un fenomeno globale che coinvolge aspetti culturali, sociali ed economici. La presenza di migratori influisce sulle comunità di origine e di destinazione, contribuendo alla diversità e allo sviluppo. La loro presenza è spesso accompagnata da sfide legate all'integrazione e alla tutela dei diritti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I flussi di chi si sposta in un altro Paese". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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I flussi di chi si sposta in un altro Paese nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Migratori

Questa pagina è dedicata alla definizione "I flussi di chi si sposta in un altro Paese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I flussi di chi si sposta in un altro Paese" conferma che la soluzione 'Migratori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Migratori

M Milano I Imola G Genova R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I flussi di chi si sposta in un altro Paese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Migratori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli uccelli che si spostano in base alla stagioneGli uccelli come le rondiniSi sposta facendola rotolareLa freccetta che si sposta con il mouseTrasportano merci da un Paese all altroSe si sposta varia l equilibrio d un corpoSi chiama come un altro