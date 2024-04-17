Si attacca col filo o con le chiacchiere

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si attacca col filo o con le chiacchiere' è 'Bottone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si attacca col filo o con le chiacchiere" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si attacca col filo o con le chiacchiere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Bottone? Un bottone è un piccolo elemento che si fissa ai vestiti, spesso cucito con un filo. Serve a chiudere o decorare i capi di abbigliamento, collegando le parti tra loro. Può anche essere usato come elemento decorativo o simbolico, spesso cucito con le chiacchiere di amici o familiari. In questo modo, il bottone si attacca con il filo o con le chiacchiere per completare e arricchire i vestiti.

La soluzione associata alla definizione "Si attacca col filo o con le chiacchiere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si attacca col filo o con le chiacchiere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bottone:

B Bologna O Otranto T Torino T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si attacca col filo o con le chiacchiere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

