PUGNALE

Curiosità e Significato di Pugnale

Perché la soluzione è Pugnale? Il termine pugnale indica un coltello breve e affilato, spesso usato come arma da taglio o da colpo. È uno strumento compatto, ideale per attacchi furtivi o difese ravvicinate. Nella cultura popolare, rappresenta l'arma silenziosa e letale, capace di colpire alla schiena in modo rapido e preciso. È un simbolo di astuzia e rapidità nelle situazioni di conflitto.

Come si scrive la soluzione Pugnale

P Padova

U Udine

G Genova

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

