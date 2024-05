La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Abbandona arianna a nasso

Nome proprio

Arianna ( approfondimento) f (m Arianno)

nome proprio di persona femminile

Etimologia / Derivazione

deriva dal greco "ariadne" cioè casta, pura, molto sacra. In latino è un nome della 1° declinazione Ariadna,ae. Arianna era la figlia di Minosse, re di Creta, aiutò Teseo, con il suo famoso filo, ad uscire vivo dal labirinto dopo aver ucciso il minotauro. Il calendario cristiano dedica il 18 settembre a Sant'Arianna, martire in Frigia nel III secolo. In alcuni posti questa ricorrenza cade il giorno prima, 17 settembre.

[1]

. Altri progetti